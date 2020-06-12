Соответствующее решение было принято на заседании правительства.
Борзов сменил на посту губернатора Владислава Скальского, который занимал эту должность с сентября 2019 года.
До назначения 40-летний Сергей Борзов занимал должность руководителя Государственного управления делами.
С 2011 по 2012 год Борзов был директором команды КВН «Сборная Украины», также работал в ООО «Телевизионное творческое объединение "Александр Масляков и Компания"». С 28 августа 2015 года по 23 июля 2016 года и с 11 июня по 1 августа 2019-го временно исполнял обязанности руководителя ГУД.