Президент Украины Владимир Зеленский назначил воевавшего в Донбассе контр-адмирала Алексея Неижпапу командующим Военно-морских сил (ВМС) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующий указ был опубликован на сайте главы государства 11 июня

Украинского адмирала Воронченко наградили национальным орденом Франции © Міністерство оборони України Неижпапу Алексея Леонидовича командующим военно-морских сил вооруженных сил Украины», — говорится в тексте документа.

Другим указом Зеленский уволил Игоря Воронченко, командовавшего ВМС ВСУ с 2016 года, с этой должности.

Неижпапа родился в 1975 году в Севастополе. В 1997 году окончил Севастопольский военно-морской институт, в 2008 году — Севастопольский военно-морской институт (оперативно-тактический уровень) и национальный университет обороны Украины — в 2015-м.

В 2015-2019 годах был заместителем командующего военно-сорских сил по боевой подготовке — начальником управления боевой подготовки командования ВМС ВСУ. С апреля 2020 года Неижпапа занимал должность замкомандующего военно-морских сил.

Офицерскую службу от лейтенанта до капитана первого ранга включительно он прошел на кораблях ВМС на должностях от командира батареи фрегата до командира бригады надводных кораблей. Дважды досрочно получал воинские звания в должностях командира корабля и командира бригады. Неоднократно руководил международными учениями Sea Breeze от украинской стороны. Принимал участие в боях в Донбассе.