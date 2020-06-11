«Министерство обороны [США] объявило сегодня о своих планах [выделения] $250 миллионов в 2020 финансовом году <…> на дополнительную подготовку, закупку снаряжения и обучение в целях укрепления потенциала Украины», — говорится в сообщении.
Ранее CNN сообщила, что Пентагон уведомил Конгресс о том, что правительство Украины добилось необходимого прогресса в ключевых реформах и поэтому может рассчитывать на дополнительную помощь в размере $125 миллионов (8,7 миллиарда рублей). Это вторая половина $250 миллионов (17,7 миллиарда рублей) помощи Украине, которая была выделена на 2020 год.
Решение Администрации США удержать выделенную для Украины помощь сыграло центральную роль в процессе импичмента президента Дональда Трампа по обвинению в злоупотреблении полномочиями и препятствовании работе Конгресса. Противники Трампа обвиняли его в давлении на украинское руководство с внутриполитической целью.
При этом Белый дом настаивал на том, что задержка в предоставлении помощи была связана с высоким уровнем коррупции на Украине.