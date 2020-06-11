Вашингтон намерен предоставить Украине в 2020 финансовом году военную помощь в размере $250 миллионов (17,4 миллиарда рублей). Об этом говорится в обнародованном 11 июня заявлении Минобороны США

США готовы предоставить Украине вторую половину военной помощи на 2020 год — CNN © U.S. Navy photo/Public Domain сообщении.

Ранее CNN сообщила, что Пентагон уведомил Конгресс о том, что правительство Украины добилось необходимого прогресса в ключевых реформах и поэтому может рассчитывать на дополнительную помощь в размере $125 миллионов (8,7 миллиарда рублей). Это вторая половина $250 миллионов (17,7 миллиарда рублей) помощи Украине, которая была выделена на 2020 год.

Решение Администрации США удержать выделенную для Украины помощь сыграло центральную роль в процессе импичмента президента Дональда Трампа по обвинению в злоупотреблении полномочиями и препятствовании работе Конгресса. Противники Трампа обвиняли его в давлении на украинское руководство с внутриполитической целью.

При этом Белый дом настаивал на том, что задержка в предоставлении помощи была связана с высоким уровнем коррупции на Украине.