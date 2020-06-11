Российская певица украинского происхождения Наташа Королева рассказала, как поддерживала Майдан и помогала протестующим как могла. Об этом 11 июня она рассказала в интервью украинской радиостанции «Люкс ФМ»

Королева показала фигуру после карантина и получила неоднозначную реакцию © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«Так как у меня квартира недалеко, мои братья говорят: "Наташа, там есть ребята, надо там зайти, помыться, в душ, туда-сюда, можно?" Я говорю: "Да, конечно, можно, пожалуйста, без проблем". Это была одна история. Потом эта история переросла совершенно в другую. Я как человек, вроде бы находящийся в информационном поле, порою вижу, что много п…..а (вранья. — Ред.). Везде. Поэтому я не хочу», — ответила Королева.