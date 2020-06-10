Государственное бюро расследований (ГБР) Украины подготовило видео о подозрении пятому президенту Петру Порошенко, где использовало материалы юмористического шоу «95 Квартал». Ролик 10 июня на официальном сайте ГБР опубликовала пресс-служба ведомства

Порошенко уехал из Офиса генпрокурора и заявил, что Украина возвращается во времена Януковича © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Мариной Порошенко. В бюро пишут, что депутат уклонялся от вручения повесток даже в Верховной Раде. В целом он проигнорировал 25 вызовов в ГБР.

«Народный депутат, находившийся в статусе пятого президента, склонил военную должностное лицо — главу Службы внешней разведки к совершению преступления, а именно превышению им власти и служебных полномочий, то есть умышленному совершению действий, явно выходящих за пределы предоставленных ему прав и полномочий, совершенному в условиях особого периода, путем издания явно преступного приказа (ч. 4 ст.27, ч. 4 ст. 41, ч. 4 ст. 426-1 УК)», — говорится в сообщении.