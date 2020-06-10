Экс-президент Украины и лидер «Европейской солидарности» Петр Порошенко вышел из Офиса генерального прокурора Украины, куда пришел с намерением получить подозрение лично от Ирины Венедиктовой, и заявил, что готов в любое время приехать и получить подозрение. Об этом 10 июня сообщает «Страна»

Порошенко нагрянул в кабинет генпрокурора Венедиктовой, но разговор вышел коротким © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Мы в любое время готовы приехать для получения подозрения. Страна возвращается во времена Януковича. Мы уверены, что по сегодняшним действиям госпожа Венедиктова получила конкретное указание из ОП, а именно от Зеленского. Таким образом, Венедиктова хочет вручить подозрение двум президентам, Порошенко и Зеленскому», — заявил Порошенко.

Говоря о Зеленском, Порошенко, вероятно, имел в виду, что Венедиктова, вручив подозрение Порошенко якобы по указке Зеленского, автоматически втянет его в скандал.