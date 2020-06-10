По его словам, по закону, автором которого является он сам, генеральный прокурор обязан принимать участие в процедуре вручения подозрения, если считает это необходимым.
«Мы в любое время готовы приехать для получения подозрения. Страна возвращается во времена Януковича. Мы уверены, что по сегодняшним действиям госпожа Венедиктова получила конкретное указание из ОП, а именно от Зеленского. Таким образом, Венедиктова хочет вручить подозрение двум президентам, Порошенко и Зеленскому», — заявил Порошенко.
Говоря о Зеленском, Порошенко, вероятно, имел в виду, что Венедиктова, вручив подозрение Порошенко якобы по указке Зеленского, автоматически втянет его в скандал.