Демонстрации и протесты в Гонконге финансируются и организованы Западом, который пытается расколоть Китай, заявил посол КНР в России Чжан Ханьхуэй на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» 10 июня

«Американцы и Запад играют очень некрасивую, дурную роль. Все эти демонстрации, эти протесты, хаос, организованы Западом. Они направляют отдельные средства, направляют оружие, они подготовили радикалов и сепаратистов», — сказал посол.

«Они будут вечно воевать, потому что такова суть американского империализма» — Дмитрий Марунич о конфликте США и Китая © РИА Новости, Нина Зотина

Видимо, именно поэтому парламент Китая разрабатывает законопроект о защите национальной безопасности специального административного района страны — Гонконга, ы котором вводится ответственность за сепаратизм и организацию беспорядков.

Вполне понятно, что этот законопроект вызвал недовольство США, так как мешает их планам по дестабилизации ситуации в Гонконге.

Президент США Дональд Трамп пригрозил применить санкции и лишить Гонконг «специального статуса».

Китай резонно отмечает, что вопросы Гонконга являются исключительно его внутренним делом, в которое США не имеют права вмешиваться.