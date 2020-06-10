«Американцы и Запад играют очень некрасивую, дурную роль. Все эти демонстрации, эти протесты, хаос, организованы Западом. Они направляют отдельные средства, направляют оружие, они подготовили радикалов и сепаратистов», — сказал посол.
По его словам, представители США и Запада делают это для того, чтобы расколоть Китай и создать сложности для его развития.
Видимо, именно поэтому парламент Китая разрабатывает законопроект о защите национальной безопасности специального административного района страны — Гонконга, ы котором вводится ответственность за сепаратизм и организацию беспорядков.
Вполне понятно, что этот законопроект вызвал недовольство США, так как мешает их планам по дестабилизации ситуации в Гонконге.
Президент США Дональд Трамп пригрозил применить санкции и лишить Гонконг «специального статуса».
Китай резонно отмечает, что вопросы Гонконга являются исключительно его внутренним делом, в которое США не имеют права вмешиваться.