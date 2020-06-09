Российскую аудиторию очень интересовала украинская тематика, поэтому она не сходила с экранов телевидения на протяжении многих лет. Но сейчас россиянам эта тема практически неинтересна, поэтому она затухает и становится более маргинальной. Об этом рассказал политолог Андрей Серенко в интервью изданию Украина.ру

Политолог Серенко: Ситуация с протестами в США выгодна и Трампу, и Байдену © предоставлено Андреем Серенко

Для президента США Дональда Трампа, отметил Серенко, украинская тематика сегодня тоже неинтересна прежде всего потому, что в этой ситуации невозможно достижение быстрого публичного успеха.

Политический успех — это то, что можно показать по телевизору, поэтому для Трампа гораздо важнее показать, как американские солдаты возвращаются домой из Афганистана, что опять же невозможно сделать в случае с Украиной, добавил политолог.