«Россиян больше интересуют внутренние проблемы. А тут тоже показать особо нечего. Наше телевидение находится в состоянии когнитивного диссонанса: то, что показывали, уже неинтересно, а то, что хотят увидеть, — показывать нельзя», — констатировал эксперт.
Для президента США Дональда Трампа, отметил Серенко, украинская тематика сегодня тоже неинтересна прежде всего потому, что в этой ситуации невозможно достижение быстрого публичного успеха.
Политический успех — это то, что можно показать по телевизору, поэтому для Трампа гораздо важнее показать, как американские солдаты возвращаются домой из Афганистана, что опять же невозможно сделать в случае с Украиной, добавил политолог.