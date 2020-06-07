«Курс на возрождение американской промышленности является курсом Дональда Трампа и его команды и никого больше. Трамп не имеет стопроцентной поддержки даже внутри Республиканской партии», — подчеркнул эксперт.
В Демократической же партии на данный момент господствуют совсем иные воззрения на путь развития американской экономики, добавил Иванников.
Он напомнил, что количество президентских сроков в Штатах ограничено, так что если Трамп и победит на предстоящих выборах главы государства, то не факт, что после его ухода курс на восстановление национальной промышленности будет продолжен.