В Соединенных Штатах большинство представителей властной элиты не настроено на возрождение промышленности, сказал политический философ Сергей Иванников в интервью Украина.ру

«Курс на возрождение американской промышленности является курсом Дональда Трампа и его команды и никого больше. Трамп не имеет стопроцентной поддержки даже внутри Республиканской партии», — подчеркнул эксперт.

Политический философ Иванников: На Западе мечтают о Нюрнбергском процессе над Китаем © nupds.ru

Он напомнил, что количество президентских сроков в Штатах ограничено, так что если Трамп и победит на предстоящих выборах главы государства, то не факт, что после его ухода курс на восстановление национальной промышленности будет продолжен.