Российский футбольный тренер Юрий Семин в третий раз может возглавить киевское «Динамо». Однако такая возможность понравилась далеко не всем поклонникам бело-синих, пишет 5 июня championat.com

Согласно последней информации, которая циркулирует в футбольном мире, руководство 13-кратного чемпиона СССР и 15-кратного чемпиона Украины рассматривает на замену нынешнему наставнику Алексею Михайличенко Юрия Семина и и еще одного бывшего тренера клуба, Сергея Реброва. Ранее бывший тренер московского «Локомотива» заявил, что готов рассмотреть предложение от украинского клуба. «Пиво водкой не запивать»: Блохин рассказал, как справлялся с уходом из «Динамо» © РИА Новости, Алексей Беликов | Перейти в фотобанк

В комментариях в Сети многие болельщики «Динамо» восприняли возможное третье пришествие 73-летнего Семина в клуб в штыки. Основные претензии к тренеру — его возраст и предыдущий, не самый удачный опыт работы в киевской команде.

«Я не горю желанием видеть этого престарелого человека в Киеве. Нужен тренер с перспективой, а не на один год», «Ни в коем случае! Уже второй его приход в клуб был неудачным. И много причин против: пенсионный возраст, поддержка российской агрессии и так далее», «Кроты со смеху сдохнут от такого "нового" тренера "Динамо"».

Семин уже дважды становился во главе бело-синих: в 2007-2009 и 2010-2012 гг. Вместе с динамовцами он стал чемпионом Украины, обладателем Суперкубка, трижды выигрывал серебро и дважды выходил в финал Кубка страны. Также при Семине столичный клуб добирался до полуфинала Кубка УЕФА, где в принципиальном противостоянии уступил донецкому «Шахтеру».

В первый раз Семин покинул киевлян ради возвращения в «Локомотив», однако уже менее чем через полгода он был отправлен в отставку. В 2010 году он снова возглавил «Динамо», однако успехов на этой должности ему достичь не удалось, и через два года контракт с ним был расторгнут.

Сам Семин в недавнем интервью признавал, что уход из украинского клуба в 2009 году был ошибкой.