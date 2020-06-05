Президент Украины Владимир Зеленский остается лидером президентского рейтинга, в котором экс-глава государства Петр Порошенко отстает от него более чем в два раза. Свежий рейтинг выложил КМИС на своем сайте 5 июня

«Царское дело — потешиться»: в Сети высмеяли Зеленского за расправу с «кабаном-Порошенко» © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Зеленский. За него по-прежнему готовы голосовать 41% респондентов.

На втором месте, согласно данным опроса, находится Петр Порошенко — 16%. За ним идут Игорь Смешко, Юлия Тимошенко и Юрий Бойко — у всех троих по 9%.

Если бы парламентские выборы проходили в конце апреля этого года партия «Слуга народа» набрала бы 30%, «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 16%, «Европейская солидарность» — 13,5%, «Батькивщина» — 12%, «Сила и честь» — 7%.

Опрос проводился среди населения в возрасте 18 лет и старше, охватом 1,5 тыс. интервью. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,6%.