Если бы выборы президента Украины проходили в апреле 2020-го — победителем все равно бы стал Зеленский. За него по-прежнему готовы голосовать 41% респондентов.
На втором месте, согласно данным опроса, находится Петр Порошенко — 16%. За ним идут Игорь Смешко, Юлия Тимошенко и Юрий Бойко — у всех троих по 9%.
Если бы парламентские выборы проходили в конце апреля этого года партия «Слуга народа» набрала бы 30%, «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 16%, «Европейская солидарность» — 13,5%, «Батькивщина» — 12%, «Сила и честь» — 7%.
Опрос проводился среди населения в возрасте 18 лет и старше, охватом 1,5 тыс. интервью. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,6%.