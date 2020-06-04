Среди предложенных вариантов:
— Поведут в наручниках
— Повезут в "бобике"
— Погонят пинками
— Потащат на аркане
— Он испугается и сам прибежит
— Не пойдет и ничего ему за это не будет
Проголосовать за вариант, который кажется наиболее вероятным, можно по ссылке.
Ранее стало известно, что Печерский районный суд Киева позволил Госбюро расследований (ГБР) принудительно доставить Порошенко на допрос, который назначен на 10 июня.
Ранее сообщалось, что Порошенко должны допросить в качестве свидетеля по делу о «пленках Деркача», на которых он общается с тогдашним вице-президентом США Джо Баденом. Следователей интересует, кто и как мог вести аудиозапись переговоров главы государства.
Все последние допросы Порошенко пропустил.