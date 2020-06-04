Telegram-канал Украина.ру запустил опрос, чтобы выяснить – как будет выглядеть принудительный привод экс-президента Петра Порошенко на допрос?

Среди предложенных вариантов:

— Поведут в наручниках

— Повезут в "бобике"

— Погонят пинками

— Потащат на аркане

— Он испугается и сам прибежит

— Не пойдет и ничего ему за это не будет

Проголосовать за вариант, который кажется наиболее вероятным, можно по ссылке.

Рука не дрогнет. Кива пообещал наказать Порошенко © Facebook/Илья Кива

Ранее сообщалось, что Порошенко должны допросить в качестве свидетеля по делу о «пленках Деркача», на которых он общается с тогдашним вице-президентом США Джо Баденом. Следователей интересует, кто и как мог вести аудиозапись переговоров главы государства.

Все последние допросы Порошенко пропустил.