Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что увеличение суточного прироста заболевших коронавирусом в стране связано со смягчением карантинных ограничений и несоблюдением рекомендаций. Об этом 4 июня он сообщил на брифинге, который транслировали украинские телеканалы

Украина.ру на Youtube Украинский академик предрек сложные времена для украинцев — видео