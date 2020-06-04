«В ином случае у нас увеличивается риск заболевания. Мы два дня наблюдаем — вчера было 483 человека заболевших, сегодня антирекорд. Поэтому для нас очень важно соблюдение рекомендаций, чтобы нам не нужно было усиливать карантин», — сообщил Степанов.
По его словам, Минздрав прогнозировал возможный вариант роста случаев при введении адаптивного карантина с 22 мая и был готов к этому. При этом министр призвал соблюдать социальную дистанцию, носить средства индивидуальной защиты и поддерживать личную гигиену, чтобы избежать заражения.