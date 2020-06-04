Президент Украины Владимир Зеленский во время своей рабочей поездки в Хмельницкую область в компании трех охранников пробежал утром 8 км и рассказал, почему любит посещение бассейна. Его слова 4 июня приводит «Украинская правда»

Отмечается, что президент начал пробежку в 07.15 и бегал 48 минут. За это время он преодолел 8,25 км. Выпил кофейку: Зеленский нарушил коронавирусные правила на глазах у главного санврача страны © Офис президента Украины

«Я очень люблю бег, проветривается мозг… Даже больше плавание люблю. От плавания нет проблем с позвоночником, не болит поясница, а от бега немного есть… Зато от бега есть ощущение внутренней энергии. Очень советую! Можно бегать даже немного. Вопрос даже не в скорости, и не в темпе, вопрос только во времени. Хотя бы 30 минут. Главное — не убивать себя», — рассказал Зеленский.

Отмечается, что глава Офиса президента Андрей Ермак тоже бегал, но вышел позже и немного отстал.

Также глава государства заявил, что «завтрак надо заслужить». Больше всего президент любит завтракать яичницей с жареными перцами, авокадо и овощами. Также Зеленский рассказал, что раньше имел избыточный вес, потому что пил 12-14 чашек кофе с сахаром в день. Украинский лидер признался, что он кофеман, но перешел на 4-5 чашек в день и отказался от сахара.