«Западу он нужен только в качестве колониального сырьевого придатка. А после этого кризиса упадет спрос на наши ресурсы, а вместе с ним и интерес в стране. Броситься в объятия Китая — это значит через 20-30 лет быть ассимилированным и исчезнуть и как народ, и как государство», — отметил эксперт.
Чтобы объединиться, нам нужно окончательно размежеваться: это размежевание сейчас происходит и будет происходить по линии ЕАЭС, и оно пойдет на пользу содружеству, так как наконец-то разрешатся старые евразийские проблемы, уверен журналист.
Россия и Казахстан нужны друг другу: им нужны рынки друг друга, железные и автомобильные дороги, технологии, и с этой целью пришла пора создавать союзные корпорации, считает Гусев.
Азиатская мудрость гласит: «Близкий сосед лучше дальней родни», и мудрее по этому поводу не скажешь, заключил собеседник издания.