В рамках разрушающегося либерального проекта и образования панрегионов Казахстан может пойти только в сторону России. Об этом рассказал казахстанский журналист Олег Гусев в интервью изданию Украина.ру

Казахстанский эксперт Гусев: После пандемии жизнь в республике уже не будет прежней © Олег Гусев

Чтобы объединиться, нам нужно окончательно размежеваться: это размежевание сейчас происходит и будет происходить по линии ЕАЭС, и оно пойдет на пользу содружеству, так как наконец-то разрешатся старые евразийские проблемы, уверен журналист.

Россия и Казахстан нужны друг другу: им нужны рынки друг друга, железные и автомобильные дороги, технологии, и с этой целью пришла пора создавать союзные корпорации, считает Гусев.

Азиатская мудрость гласит: «Близкий сосед лучше дальней родни», и мудрее по этому поводу не скажешь, заключил собеседник издания.