Президентские выборы пройдут в Польше 28 июня. Об этом 3 июня сообщила спикер нижней палаты парламента страны (сейма) Эльжбета Витек, передает РИА Новости

«Польша будет парализована после выборов» — премьер назвал условие © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

«Назначаю выборы президента Польши. Днем проведения выборов определяю воскресенье, 28 июня», — сказала Витек.

Она напомнила, что если первый тур выборов не выявит кандидата (никто не наберет более 50% голосов), то второй тур пройдет ровно через две недели.

Ранее выборы были назначены на 10 мая, но политические споры привели к тому, что власти страны не успели подготовиться к их проведению в условиях эпидемии коронавируса. Государственная избирательная комиссия признала выборы несостоявшимися.

Для того чтобы не нарушить конституцию Польши, первый тур выборов должен пройти не позже, чем 28 июня. Сейчас на пост президента претендуют 10 человек, в том числе действующий глава государства Анджей Дуда.