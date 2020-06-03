Полиции Нью-Йорка мешают положить конец беспорядкам действия городского руководства, поэтому вмешательство на федеральном уровне может быть необходимым. Об этом лидер одного из самых значимых профсоюзов полиции Нью-Йорка Эд Муллинс заявил телеканалу Fox News 3 июня

Колючая проволока, «повышенная боевая готовность», более 10 погибших: что происходит в США © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Джорджа Флойда в США проходят массовые выступления, которые в ряде городов вылились в беспорядки. В Нью-Йорке был введен комендантский час, там арестовали не менее 700 протестующих, включая дочь мэра.

«Городская полиция теряет Нью-Йорк, и у нас прямо сейчас нет руководства городом — от мэрии до старших офицеров нью-йоркской полиции. Президент [Дональд] Трамп наблюдает за этим. Я прошу президента, пожалуйста, пожалуйста, немедленно пришлите федералов в Нью-Йорк и следите за происходящим. Если губернатор [Эндрю] Куомо немедленно не задействует Национальную гвардию, тогда федеральным властям следует вмешаться», — заявил Муллинс.

Он заверил, что полиция способна справиться с вызовом, но «у нее связаны руки», так как мэр Билл де Блазио якобы не позволяет ей выполнять свои обязанности.

По данным агентства Associated Press, всего в США на фоне массовых беспорядков арестованы уже 9,3 тысячи человек.