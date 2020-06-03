Ранее в соцсетях появились видео и фото, на которых видно, как вертолеты в Вашингтоне летают низко над зданиями и зависают над группами людей, находившимися на улице, несмотря на введенный комендантский час.
«Нацгвардия округа Колумбия расследует совершенные 1 июня ее вертолетами маневры на малой высоте, чтобы удостовериться, что все участники действовали в установленном порядке и соблюдали правила безопасности», — говорится в сообщении.
Как заявил ранее представитель Пентагона подполковник Крис Митчелл, вертолет UH-72 использовался для наблюдения за позициями бойцов Нацгвардии Вашингтона, когда они проводили операцию по подавлению беспорядков, и не использовался в рамках правоохранительной операции.
В то же время Associated Press со ссылкой на двух неназванных представителей Пентагона сообщила, что президент США Дональд Трамп отдал распоряжение о пролете военной техники над Вашингтоном в качестве «демонстрации силы» на фоне протестов, начавшихся после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейского.