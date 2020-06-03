Национальная гвардия Вашингтона проводит расследование ситуации с использованием в американской столице вертолетов, совершавших полеты на малой высоте. Об этом сообщила пресс-служба ведомства 3 июня

Трамп хотел запугать протестующих военными вертолетами, но потерпел неудачу — СМИ © РИА Новости, Брайан Смит | Перейти в фотобанк

«Нацгвардия округа Колумбия расследует совершенные 1 июня ее вертолетами маневры на малой высоте, чтобы удостовериться, что все участники действовали в установленном порядке и соблюдали правила безопасности», — говорится в сообщении.

Как заявил ранее представитель Пентагона подполковник Крис Митчелл, вертолет UH-72 использовался для наблюдения за позициями бойцов Нацгвардии Вашингтона, когда они проводили операцию по подавлению беспорядков, и не использовался в рамках правоохранительной операции.

В то же время Associated Press со ссылкой на двух неназванных представителей Пентагона сообщила, что президент США Дональд Трамп отдал распоряжение о пролете военной техники над Вашингтоном в качестве «демонстрации силы» на фоне протестов, начавшихся после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейского.