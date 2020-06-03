На Украине сейчас муссируется тема, что конфликт в Донбассе нужно решить силовым путем, ликвидировав этот «гнойник» хирургически. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал советский и украинский композитор Владимир Быстряков

Композитор Быстряков: Украину продолжают доить ее заокеанские «друзья» © rian.com.ua

«Есть тревога, что там начнется наступление и немало наших хлопцев сложит там головы… Наши люди это не понимают, им приказано не понимать, потому что США выгодно, чтобы Украина превратилась в большой гнойник под боком у России», — рассказал композитор.

Владимир Быстряков уверен, что войну в Донбассе можно прекратить только с помощью переговоров.

Полностью интервью можно прочитать здесь.