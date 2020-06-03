По его словам, война в Донбассе — еще один способ для отвлечения внимания от насущных проблем, чтобы попытаться сплотить страну перед лицом «внешнего агрессора», России, и так называемыми донбасскими сепаратистами.
«Есть тревога, что там начнется наступление и немало наших хлопцев сложит там головы… Наши люди это не понимают, им приказано не понимать, потому что США выгодно, чтобы Украина превратилась в большой гнойник под боком у России», — рассказал композитор.
Владимир Быстряков уверен, что войну в Донбассе можно прекратить только с помощью переговоров.
Полностью интервью можно прочитать здесь.