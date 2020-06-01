Пандемия коронавируса усугубила и без того бедственное положение Украины, считает советский и украинский композитор, пианист Владимир Быстряков

- Владимир Юрьевич, с какими потерями Украина выходит из пандемии коронавируса? Как это глобальное бедствие отразится на внутриполитической жизни и экономике?

— Скажу, что страна, которая жила в нищете и раньше, меняется только в сторону криминализации, судя по последним событиям. Народ засиделся в карантине, а сейчас пришел в движение, что показывают недавние события в Броварах. Коронавирус показал положение нашей Украины, это не благополучная Швейцария, а нищая страна.

Композитор Быстряков рассказал, зачем на Украине переписывают историю ВОВ — видео

Страной формально руководят очень непрофессиональные люди, а фактически несколько олигархических семей диктуют свою волю экономике, стране, исходя из своих меркантильных интересов. Эта уродливая система еще больше усугубилась.

Людей искусства загнали на край бедности, потому что сейчас никому ничего не нужно. На этом фоне возникают скандалы, которые показывают, что в стране гуляют астрономические суммы денег. Выплачиваются огромные зарплаты [председателю правления «Нафтогаза» Андрею] Коболеву.

Нормальному человеку сложно понять, как могут получать миллионные зарплаты люди, которые работают на своих западных хозяев.

Страну продолжают доить наши заокеанские друзья, подтверждение тому — опубликованные разговоры Байдена и Порошенко. Вот в таком настроении страна выходит из карантина.

Можно говорить, что обществу свойственно восстанавливаться, включаются дополнительные ресурсы, так как люди хотят жить. С другой стороны, я не вижу смысла привязываться к МВФ, который сокращает наши социальные программы. Если будем следовать в этом русле, все будет хуже. Но в правительстве есть люди, которые получают хорошие отступные от этого эмвээфовского ручейка.

- Как себя проявил в тяжелое для страны время президент Украины Владимир Зеленский?

— У меня складывается впечатление, что это человек, которого заставили идти на это место. У него нет и не было реформаторской жилки, кроме великих политических амбиций, которые взыграли, когда ему сказали, что у него будет гетманская корона. Потом выяснилось, что президентское кресло — это не трон, а электрический стул, потому что страна движется к своему распаду, и движется неумолимо.

Композитор Быстряков: Думали, что это ростки, а оказалась плесень © rian.com.ua

С другой стороны, поскольку у нас такой полуфеодальный строй и на местах есть князьки, смотрящие… Это другая сторона проблемы. То есть распад Украины на феодальные княжества идет давно и успешно, когда каждый областной центр имеет своего гетмана.

- То есть конфликт между мэром Черкасс Анатолием Бондаренко и политическим центром — это первая ласточка?

— Да, это первый симптом. Чем дальше, тем больше падает авторитет президента. Он не способен как справиться с радикалами, так и что-то изменить в хозяйстве.

- Вы согласитесь с тем, что ситуация с коронавирусом на Украине стала возможностью для самопиара некоторых политиков? Например, Петр Порошенко вместо допроса в ГБР отправился рекламировать тесты на коронавирус.

— Порошенко получил гарантии безопасности от тех же американцев, которые его курируют. Время от времени он пробует этого несчастного Зеленского на прочность тем, что устраивает демонстрации под его домом. Теперь этот скандал с картинами… У нас, судя по результатам громких уголовных дел, в отличие от той же России, никто не сел за свои делишки.

Единственная сила, которая может навести порядок в нашей стране, — это правоохранительные органы. А это ведет к тому, что укрепляются позиции Авакова. В сознание людей вбивается, что единственный, кто может их защитить, — это полиция. Хотя с полицией сейчас связан ряд громких скандалов — пытки, изнасилования. Но все это остается в следственном болоте и не получает развития.

- Все-таки какой, на ваш взгляд, наиболее вероятный сценарий развития событий на Украине? Распад государства или приход к власти диктаторского режима? И что могло бы кардинально улучшить ситуацию в стране?

— И то, и другое, оба процесса идут параллельно. Сейчас многие делают ставку на местные выборы. Причем это не будет победа «Слуги народа». Все поняли, что это провальный проект, и нужен он был олигархам для укрепления своих позиций.

Рассчитывают на выборы политиков, которых хайп «Слуги народа» отодвинул на второй план. Я считаю, что Евгений Мураев очень интересный кандидат, но такие люди у нас не в тренде. Назначают на государственные должности своих людей, которые получают хорошие зарплаты, а толку от этого государству мало.

С другой стороны, я всегда говорил, что порядок может навести только диктатура. В Раде сидят 400 говорунов, которые тянут в разные стороны. Как лебедь, рак и щука. Никакой пользы для страны от такой демократии нет. Конечно, если бы у нас появился свой Дэн Сяопин, Вацлав Гавел, Ли Куан Ю…

Хотя говорят, что это лидеры Востока, а там своя психология. А у нас какая психология? С одной стороны, критикуем коррупцию, с другой — все решаем через кума…

Страна привыкла к коррупции, к сожалению. Нам очень комфортно в ней жить, потому что законы не работают.

- Но ведь тот же Арсен Аваков, скорее всего, превратит страну в полицейское государство со всевластием парамилитарных военизированных организаций и полиции?

— Да, к этому идет. Он сейчас смотрит, чью сторону занять: Коломойского, Зеленского или Ахметова. У него есть реальная сила, которая дана ему государством.

В силу нашей вековой ментальности власть очень хорошо отслеживает появление новых сильных людей и старается их маргинализировать или как-то бороться, поэтому ярких оппозиционных политиков у нас давно нет.

- На фоне кризиса в экономике обстрелы в Донбассе продолжаются, льется кровь…

— Более того, все время муссируется тема, что скоро будет наступление Украины на Донбассе, что этот гнойник будут ликвидировать хирургическими методами. А это еще один способ для отвлечения внимания от насущных проблем, чтобы попытаться сплотить страну перед лицом "внешнего агрессора", России, и так называемыми донбасскими сепаратистами. Есть тревога, что там начнется наступление и немало наших хлопцев сложит там головы.

Владимир Быстряков: Коронавирус головного мозга - видео ©

- Владимир Юрьевич, на ваш взгляд, изменит ли пандемия коронавируса мир? Или все останется по-прежнему: богатые будут богатеть, а бедные — беднеть…

— Я все-таки сторонник теории заговора. Слишком многие детали говорят о том, что все было спланировано. Мне кается, что это репетиция большого поводка, который мировое правительство хочет надеть на человечество.

Вирус, скорее всего, имеет искусственное происхождение, а конечной целью является передел рынков и сфер влияния. Думаю, произойдет переформатирование рынка, потому что многим на Западе не нравится усиление роли Китая. Не исключено, что пандемия — это элемент большой экономической войны.

- Как вы считаете, Китай или США будут править миром в будущем?

— Как ни странно, очень обнадеживает позиция Трампа. Он хочет навести порядок в своей стране, поднять экономику, и у него это начало получаться. Но очень много оппонентов среди демократов. Если бы он взял вожжи в свои руки, уделил внимание внутренним проблемам, то Америка отошла бы от роли мирового жандарма.

Композитор Быстряков: Паника влияет на сопротивляемость организма © rian.com.ua

А вот настойчивость Китая, который без оружия, одними товарами завоевал мир, вызывает уважение. Трудно сказать, кто из этих стран будет первенствовать, это шахматы.

- А Россия? Какое место она может занять в посткоронавирусном мире?

— У России очень интересная и выгодна позиция, потому что в войне США и Китая у нее есть золотые акции. Россия из-за введенных в отношении нее санкций может переключиться на страны БРИКС и сыграть на этом, увеличив торговый оборот со странами Востока. И конечно, ресурсы… Нефть всегда будет в цене. В пользу России говорит и импортозамещение, с которым она успешно справляется.