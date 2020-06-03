Украиной формально руководят очень непрофессиональные люди, а на самом деле свою волю стране диктуют несколько олигархических семей, исходя из собственных меркантильных интересов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал советский и украинский композитор Владимир Быстряков

Композитор Быстряков: Украину продолжают доить ее заокеанские «друзья» © rian.com.ua Владимир Зеленский не подходит на роль главы государства, считает собеседник издания.

«У него нет и не было реформаторской жилки, кроме великих политических амбиций, которые взыграли, когда ему сказали, что у него будет гетманская корона. Потом выяснилось, что президентское кресло — это не трон, а электрический стул, потому что страна движется к своему распаду, и движется неумолимо», — рассказал Владимир Быстряков.

Ситуация на Украине может улучшиться после местных выборов благодаря децентрализации, добавил Владимир Быстряков.

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