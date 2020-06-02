Правоохранители сообщили о подозрении мужчине, который 1 июня угрожал взорвать мост Метро в Киеве. Об этом 2 июня сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева

Аваков или взрыв. Заминировавший мост Метро в Киеве назвал свое требование © Facebook, Поліція Києва

«По словам подозреваемого, он совершил это с целью привлечь внимание к проблемам в его жизни. Оружие или взрывчатку у него не нашли», — говорится в сообщении.

В результате происшествия и при задержании «минера» никто не пострадал. Готовится ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Мужчине грозит 5 лет тюрьмы.