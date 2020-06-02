Отмечается, что действия 32-летнего жителя Киева квалифицированы по ч. 2 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, подготовке взрыва, что повлекло тяжкие последствия) УК Украины.
«По словам подозреваемого, он совершил это с целью привлечь внимание к проблемам в его жизни. Оружие или взрывчатку у него не нашли», — говорится в сообщении.
В результате происшествия и при задержании «минера» никто не пострадал. Готовится ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Мужчине грозит 5 лет тюрьмы.