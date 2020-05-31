Чешские фермеры бьют тревогу - без украинских заробитчан большая часть урожая может пропасть, так как чехи не хотят работать на полях, рассказали местные фермеры и чиновники Радио Свобода

«Если украинцы не вернутся — это будет просто катастрофа для нас. Это означает, что мы не соберем наши овощи. Чехия и так только на 30% самостоятельна в производстве овощей. Для нас работники из Украины просто жизненно необходимы», — сказал глава сельхозпредприятия Томаш Зоуфалий.

Коронавирус в Европе: рост безработицы, Черногория без коронавируса, а Чехия — без большинства карантинных ограничений © REUTERS, /David W Cerny/File Photo

Как рассказал другой фермер, Павел Покорный, «ситуация с коронавирусом показала нам, что зависимость от украинской рабочей силы мгновенно может поставить производство на колени».

«Этот кризис показал насколько украинцы незаменимы в чешском сельском хозяйстве. И не только в Чехии, но и в других европейских странах. Никто не был к этому готов», — сказал заместитель министра сельского хозяйства Чехии Иржи Шир.

По его словам, власти уже обдумывают стратегию поиска альтернативной рабочей силы на будущее, чтобы застраховать страну от подобного развития событий.