Президент США Дональд Трамп отодвинул проведение саммита G7 с июня к сентябрю и намерен пригласить на мероприятие Россию, а также Австралию, Южную Корею и Индию. Об этом сообщил телеканал СNN 31 мая

«Я откладываю его, потому что я не чувствую, что G7 надлежащим образом представляет то, что происходит в мире. Это очень устаревшая группа стран», — заявил Трамп,.

Гонконг раздора: США готовятся нанести удар по Китаю, но рискуют сами пострадать от него © РИА Новости, Мигель Кандела | Перейти в фотобанк

В G7 входят США, Италия, Великобритания, Германия, Франция, Япония, Канада. Еще в 2014 году группа называлась G8 и включала в свой состав Россию, однако после воссоединения Крыма страну перестали приглашать.

В данный момент США идут на обострение отношений с КНР, пока их поддержали только англосаксонские страны — Великобритания, Австралия и Канада. Евросоюз отказался поддержать антикитайские санкции США.