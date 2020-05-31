«Я откладываю его, потому что я не чувствую, что G7 надлежащим образом представляет то, что происходит в мире. Это очень устаревшая группа стран», — заявил Трамп,.
Директор Белого дома по стратегическим коммуникациям Алисса Фара заявила, что саммит расширенной группы стран созывают для обсуждения вопросов, связанных с Китаем.
В G7 входят США, Италия, Великобритания, Германия, Франция, Япония, Канада. Еще в 2014 году группа называлась G8 и включала в свой состав Россию, однако после воссоединения Крыма страну перестали приглашать.
В данный момент США идут на обострение отношений с КНР, пока их поддержали только англосаксонские страны — Великобритания, Австралия и Канада. Евросоюз отказался поддержать антикитайские санкции США.