Украинские правоохранители только имитируют следственные действия в отношении экс-президента Петра Порошенко, сказал эксперт по вопросам безопасности Сергей Шабовта в интервью Украина.ру

29 мая Порошенко должен был явиться в Госбюро расследований (ГБР) по делу о краденых картинах и по делу о «пленках Байдена», однако фигурант многочисленных уголовных дел в очередной раз не пришел на допрос.

«Это говорит о том, что Порошенко остается неприкасаемой персоной, действия правоохранительной системы вокруг его фигуры больше напоминают имитацию», — считает Шабовта.

Это странная игра Порошенко, посольства США и правоохранителей Украины. Шабовта о неявке экс-президента в ГБР © Facebook, Сергей Шабовта

Он отметил, что Порошенко многократно игнорировал вызовы на допросы, однако угроза принудительного привода политика к следователю осталась пустой.