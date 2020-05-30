29 мая Порошенко должен был явиться в Госбюро расследований (ГБР) по делу о краденых картинах и по делу о «пленках Байдена», однако фигурант многочисленных уголовных дел в очередной раз не пришел на допрос.
«Это говорит о том, что Порошенко остается неприкасаемой персоной, действия правоохранительной системы вокруг его фигуры больше напоминают имитацию», — считает Шабовта.
По его словам, «имитация правовых требований с одной стороны и их полное игнорирование с другой напоминает странную игру».
Он отметил, что Порошенко многократно игнорировал вызовы на допросы, однако угроза принудительного привода политика к следователю осталась пустой.