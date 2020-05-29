По рассказу Турчинова, у него было два разговора с Януковичем. По его словам, когда Янукович якобы дал команду на зачистку Майдана, в январе, силовики понимали, что будет большая кровь. Турчинов утверждает, что его попросили с ним поговорить.
Также по мнению экс-чиновника, когда он пояснил, что неизбежно будут жертвы и глава государства не сможет скрыться. И тогда не стали использовать оружие.
«Но уже 18 февраля, трагический день, они все же начали стрелять, бросили "криминал" добивать наших ребят… Тогда даже сами регионалы (члены Партии регионов — ред.) в Верховной Раде были испуганы. В то время состоялась вторая встреча. Янукович устраивал истерики, был невменяем, угрожал, что всех нас повесит на столбах на Крещатике», — заявил он.