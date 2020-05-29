Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов рассказал, что во время Майдана экс-президент Украины Виктор Янукович устроил истерику и лично ему угрожал. Об этом он рассказал 27 мая в шоу «Гончаренко рулит»

Турчинов заявил о планах силой присоединить к Украине российские регионы © Facebook, Олександр Турчинов | Facebook, Олександр Турчинов | Перейти в фотобанк

Также по мнению экс-чиновника, когда он пояснил, что неизбежно будут жертвы и глава государства не сможет скрыться. И тогда не стали использовать оружие.

«Но уже 18 февраля, трагический день, они все же начали стрелять, бросили "криминал" добивать наших ребят… Тогда даже сами регионалы (члены Партии регионов — ред.) в Верховной Раде были испуганы. В то время состоялась вторая встреча. Янукович устраивал истерики, был невменяем, угрожал, что всех нас повесит на столбах на Крещатике», — заявил он.