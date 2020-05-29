Государственное бюро расследований арестовало частную коллекцию картин семьи пятого президента Украины и лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко. Об этом 29 мая музей Ивана Гончара сообщил в Facebook

«Операция-вернисаж» — сговор партнеров и розыгрыш. Эксперты о скандале на выставке картин Порошенко © Facebook, Петро Порошенко При этом депутат партии Порошенко Алексей Гончаренко сообщил в Telegram, что картины арестовали и «вынесли прямо из музея».