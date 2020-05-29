«28 мая, примерно в 13:30, в музей снова пришли представители ГБР. Один из представителей показал свое удостоверение директору музея, Петру Ивановичу Гончару, и представился следователем. Предоставил решение Печерского районного суда об аресте имущества, собственно частной коллекции картин семьи Порошенко. И попросил написать от руки расписку о получении этого постановления и уголовной ответственности за незаконные действия с этой коллекцию», — говорится в сообщении.
При этом депутат партии Порошенко Алексей Гончаренко сообщил в Telegram, что картины арестовали и «вынесли прямо из музея».