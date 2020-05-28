Национальный центр Александра Довженко сообщил о неплатежеспособности и прекращении работы, поскольку не получил государственное финансирование. Об этом говорится в Facebook кинофонда

Отмечается, что Министерство финансов не утвердило поданный Минкультом проект паспорта программы, и в этом Довженко-Центр обвиняет руководство Госкино.

«Как член Международной федерации киноархивов, Центр вынужден сообщить федерации об угрозе целостности уникального кинофонда, охраны и поддержания климатических условиях хранения, которое больше обеспечивать не может… Нам жаль, что история институции завершается таким грустным образом», — говорится в сообщении.

В мае работникам Довженко-Центра не выплатили зарплату за январь и февраль. Весной администрация вынуждена была перевести сотрудников в простой и в марте-мае сохранила им меньше половины ставки.

Национальный центр Довженко — госпредприятие по хранению и копированию фильмов.