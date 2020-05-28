Трехсторонная контактная группа (ТКГ) по Донбассу договорилась обсуждать будущий обмен пленными, разведение техники, открытие КПП и обновление плана по разминированию. Об этом 28 мая говорится на сайте президента Украины

Отмечается, что очередное заседание состоялось в формате видеоконференции. В начале встречи украинская делегация подчеркнула необходимость установления бессрочного, безусловного и устойчивого соблюдения режима тишины.

Кроме того, Украина настояла на необходимости обеспечения со стороны российской стороны безусловного и беспрепятственного доступа СММ ОБСЕ для фиксации, в частности, возможных нарушений режима тишины, обеспечения движения гуманитарных миссий. Ходаковский: За шесть лет у жителей Донбасса сложилось четкое понимание, что они — не Украина © предоставлено Александром Ходаковским

«В рамках группы по вопросам безопасности продолжилось обсуждение вопроса о новых участках разведения сил и средств… Продолжаются консультации о дополнительных мерах полной и всеобъемлющей реализации режима прекращения огня и обновленного плана разминирования как необходимых условий для продолжения процесса разведения сил и средств по верификации и контролю со стороны СММ ОБСЕ», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в рамках работы гуманитарной группы была достигнута договоренность по обсуждению на следующем заседании сформированных списков для освобождения удерживаемых лиц.

Стороны продолжили обсуждение открытия новых КПВВ на линии разграничения, в частности, в Золотом. Также речь шла о вопросах обеспечения беспрепятственного пересечения КПВВ абитуриентами в пределах вступительной кампании, определив это гуманитарным основанием.