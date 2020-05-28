Отмечается, что очередное заседание состоялось в формате видеоконференции. В начале встречи украинская делегация подчеркнула необходимость установления бессрочного, безусловного и устойчивого соблюдения режима тишины.
Кроме того, Украина настояла на необходимости обеспечения со стороны российской стороны безусловного и беспрепятственного доступа СММ ОБСЕ для фиксации, в частности, возможных нарушений режима тишины, обеспечения движения гуманитарных миссий.
«В рамках группы по вопросам безопасности продолжилось обсуждение вопроса о новых участках разведения сил и средств… Продолжаются консультации о дополнительных мерах полной и всеобъемлющей реализации режима прекращения огня и обновленного плана разминирования как необходимых условий для продолжения процесса разведения сил и средств по верификации и контролю со стороны СММ ОБСЕ», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что в рамках работы гуманитарной группы была достигнута договоренность по обсуждению на следующем заседании сформированных списков для освобождения удерживаемых лиц.
Стороны продолжили обсуждение открытия новых КПВВ на линии разграничения, в частности, в Золотом. Также речь шла о вопросах обеспечения беспрепятственного пересечения КПВВ абитуриентами в пределах вступительной кампании, определив это гуманитарным основанием.