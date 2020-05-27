Экс-глава Совбеза ДНР, командир батальона «Восток» Александр Ходаковский рассказал, как изменилось общество Донбасса с момента событий 26 мая 2014 года. Он рассказал об этом в интервью изданию Украина.ру 26 мая

Пегов о своем фильме «Позывной «Донецк». История одного аэропорта» © Алексей Ларкин

По словам Ходаковского, тот день стал точкой отсчета, когда Украина начала сама себя «исторгать» из сознания донбассцев.

«У нас уже сложилось устойчивое понимание, что мы — не Украина, не являемся частью ее общественного организма. Только в первые годы еще можно было слышать, мол, все равно мы являемся здоровой, нормальной частью Украины. Теперь об этом не говорят. Не говорят и о "русском мире", но по другой причине — наша принадлежность к нему стала подразумеваться», — сказал участник событий.

Он признался, что шесть лет назад у ополченцев были «некоторые иллюзии по поводу строительства образцового социального государства». Но сегодня даже у тех, кто разочаровался в надеждах быстро построить такое государство, Украина и «украинство» вызывают «жесткое неприятие», подчеркнул экс-глава Совбеза ДНР.

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