Во вторник, 26 мая, было шесть лет со дня, когда украинские войска совершили налет на Международный аэропорт «Донецк», занятый ополченцами. Украинская авиация разбомбила «Донецк», в результате погибли 40 человек, 31 получил ранения.
По словам Ходаковского, тот день стал точкой отсчета, когда Украина начала сама себя «исторгать» из сознания донбассцев.
«У нас уже сложилось устойчивое понимание, что мы — не Украина, не являемся частью ее общественного организма. Только в первые годы еще можно было слышать, мол, все равно мы являемся здоровой, нормальной частью Украины. Теперь об этом не говорят. Не говорят и о "русском мире", но по другой причине — наша принадлежность к нему стала подразумеваться», — сказал участник событий.
Он признался, что шесть лет назад у ополченцев были «некоторые иллюзии по поводу строительства образцового социального государства». Но сегодня даже у тех, кто разочаровался в надеждах быстро построить такое государство, Украина и «украинство» вызывают «жесткое неприятие», подчеркнул экс-глава Совбеза ДНР.
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