Депутат нижней палаты парламента и председатель Либерально-демократической партии Белоруссии Олег Гайдукевич заявил, что снимает свою кандидатуру с президентских выборов, и призвал поддержать кандидатуру действующего белорусского лидера Александра Лукашенко, передает Sputnik Беларусь 26 мая

Белорусский эксперт назвал единственного политика, который на выборах составит конкуренцию Лукашенко © AP, Sergei Grits

«Я должен сказать избирателям, за кого им голосовать. На сегодня я призываю всех своих сторонников, всех активистов, всех людей, которые планировали за меня голосовать, и всех членов партии <…> призываю всех прийти на выборы президента страны в обязательном порядке и поддержать действующего президента», — заявил Гайдукевич.

Он отметил, что для него президентские выборы — это важнейшее политическое событие, которое должно укрепить страну, а не разобщить ее. Поэтому депутат заявил о снятии своей кандидатуры.

Стоит отметить, что на сегодняшний день, по его словам, Гайдукевич собрал около 30 тысяч подписей в поддержку своего выдвижения.

Сбор подписей продолжится до 19 июня включительно — кандидатам необходимо получить минимум 100 тысяч. Выдвижение пройдет с 20 июня по 4 июля, регистрация кандидатов — с 5 по 14 июля. После этого стартует период предвыборной агитации.