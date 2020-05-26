Президентские выборы в Белоруссии назначены на 9 августа. Изначально ЦИК зарегистрировал 15 инициативных групп по выдвижению кандидатов в президенты, в том числе зарегистрирована инициативная группа в поддержку выдвижения Лукашенко.
«Я должен сказать избирателям, за кого им голосовать. На сегодня я призываю всех своих сторонников, всех активистов, всех людей, которые планировали за меня голосовать, и всех членов партии <…> призываю всех прийти на выборы президента страны в обязательном порядке и поддержать действующего президента», — заявил Гайдукевич.
Он отметил, что для него президентские выборы — это важнейшее политическое событие, которое должно укрепить страну, а не разобщить ее. Поэтому депутат заявил о снятии своей кандидатуры.
Стоит отметить, что на сегодняшний день, по его словам, Гайдукевич собрал около 30 тысяч подписей в поддержку своего выдвижения.
Сбор подписей продолжится до 19 июня включительно — кандидатам необходимо получить минимум 100 тысяч. Выдвижение пройдет с 20 июня по 4 июля, регистрация кандидатов — с 5 по 14 июля. После этого стартует период предвыборной агитации.