«При процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора сообщено о подозрении гражданину Российской Федерации начальнику оперативного отдела 74-го разведывательного центра Главного управления Генштаба ВС РФ в подстрекательстве гражданина Украины к государственной измене (ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 111 УК Украина)», — говорится в сообщении.
По данным следствия, сотрудник разведывательных органов РФ в 2017 году якобы привлек к конфиденциальному сотрудничеству гражданина Украины, который в то время занимал должность замруководителя протокола премьер-министра Украины. Целью было якобы получение от него сведений, разглашение которых могло навредить суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины.
Украинский чиновник приговором суда признан виновным в совершении государственной измены в пользу спецслужб РФ. В сентябре 2019 года в рамках обмена его передали Российской Федерации.