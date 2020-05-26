Офис генерального прокурора Украины сообщил сотруднику российской спецслужбы о подозрении в подстрекательстве должностного лица правительства Украины Станислава Ежова к госизмене. Об этом 26 мая сообщил Офис генерального прокурора на своем сайте

Экс-переводчик Гройсмана признал свою вину в госизмене © Андрей Лубенский

По данным следствия, сотрудник разведывательных органов РФ в 2017 году якобы привлек к конфиденциальному сотрудничеству гражданина Украины, который в то время занимал должность замруководителя протокола премьер-министра Украины. Целью было якобы получение от него сведений, разглашение которых могло навредить суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины.

Украинский чиновник приговором суда признан виновным в совершении государственной измены в пользу спецслужб РФ. В сентябре 2019 года в рамках обмена его передали Российской Федерации.