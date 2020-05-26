Глава МВД Украины Арсен Аваков использует неонацистскую партию «Национальный корпус» для того, чтобы продемонстрировать президенту Украины Владимиру Зеленскому свою влиятельность, сказал политолог Кирилл Молчанов в интервью изданию Украина.ру

Связанный с Аваковым «Национальный корпус», который готов был уничтожить Петра Порошенко во время его президентства, теперь выступил с ним против Зеленского, а также атаковал офис Виктора Медведчука в Киеве.

«Во-первых, Авакову необходимо показывать Зеленскому, что от его услуг отказываться нельзя, что он больше, чем министр. Что он одновременно контролирует и Национальную полицию, и «Национальный корпус», может организовать «управляемый хаос» или беспорядок», — рассказал Молчанов.

Кирилл Молчанов: Зеленский полностью проигрывает «улицу» © Facebook, Денис Жарких

Так что Аваков вынужден демонстрировать свою незаменимость, показывать свой вес, добавил эксперт.

По его мнению, это очередной «звоночек» для Зеленского о том, что пока Аваков на своей должности, никакого урегулирования на востоке Украины не будет.