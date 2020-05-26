Никакого продвижения урегулирования в Донбассе украинская власть предъявить не может, сказал политолог Кирилл Молчанов в интервью изданию Украина.ру 25 мая

«Никакой встречи в "нормандском формате" не планируется, Россия не собирается их проводить, потому что нет прогресса после встречи в Париже. Поэтому я считаю, что ситуация вернулась в тот самый тупик, в котором пребывала последние шесть лет», — отметил эксперт.

Кирилл Молчанов: Зеленский полностью проигрывает «улицу» © Facebook, Денис Жарких Андрея Ермака о создании общественного совета с представителями ДНР и ЛНР и столь же робкие попытки Сергея Сивохо создать национальную платформу примирения.

Молчанов напомнил, что все эти инициативы были сорваны праворадикалами, и Ермак уже от своих слов отказался.

По мнению политолога, имела место попытка прощупать почву, информационная «разведка боем», но она провалилась.