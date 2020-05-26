Президент Украины Владимир Зеленский полностью проигрывает «улицу» своему предшественнику Петру Порошенко, рассказал политолог Кирилл Молчанов в интервью Украина.ру

Ранее Порошенко вместе с рядом украинских неонацистских организаций провел в разных городах Украины акцию «Стоп реванш», где среди прочего требовали отставки главы Офиса Зеленского Андрея Ермака.

«Зеленский вроде и пользуется поддержкой 42% населения страны, но при этом не может вывести даже тысячи человек на поддержку своего мирного плана по Донбассу или организовать условный марш мира», — сказал Молчанов.

Радикалы показали силу. Эксперты о протестах Порошенко © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Нынешний глава государства полностью проигрывает «улицу», поэтому именно «улицей» будут его шантажировать радикалы и Порошенко, подчеркнул эксперт.