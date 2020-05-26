Владимир Зеленский собирается добыть до конца своего президентского срока и заработать денег. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал бывший депутат Верховной Рады Олег Царев

Олег Царёв: Если Зеленский попытается изменить политическую систему, то он может погибнуть © Скриншот из видео Украина.ру

«Этот путь рискованный, сложный. Если пойти по этой дороге, можно погибнуть. Помните, как закончил Ющенко? Все забыли про его мнимое отравление, никто не настаивал, чтобы он сдал анализ крови не где-то в Германии под контролем ЦРУ, а здесь в Украине, чтобы выяснить, есть там следы диоксида или нет. И он спокойно досиживает в Украине и чувствует себя хорошо», — рассказал Олег Царев.

Вполне возможно, по этому пути пойдет и Зеленский, заключил собеседник издания.