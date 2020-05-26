По словам Олега Царева, если бы Зеленский стал бороться с системой, то либо он вошел бы в историю как лидер, который объединит Украину, прекратит войну, выведет из-под зависимости зарубежных стран.
«Этот путь рискованный, сложный. Если пойти по этой дороге, можно погибнуть. Помните, как закончил Ющенко? Все забыли про его мнимое отравление, никто не настаивал, чтобы он сдал анализ крови не где-то в Германии под контролем ЦРУ, а здесь в Украине, чтобы выяснить, есть там следы диоксида или нет. И он спокойно досиживает в Украине и чувствует себя хорошо», — рассказал Олег Царев.
Вполне возможно, по этому пути пойдет и Зеленский, заключил собеседник издания.