Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что во дворе ведомства поселились дикие утки, которые там и останутся, если захотят. Об этом 25 мая он сообщил в Facebook

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