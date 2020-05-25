«Есть такая история. Во двор Министерства иностранных дел Украины прилетела семейная пара. Ведут себя дипломатично, с удовольствием позируют на камеру. Ходят по двору, обустраиваются. В связи с этим, мною принято решение предоставить им дипломатические привилегии и иммунитеты, необходимые для счастливой утиной жизни и размножения», — написал министр.
Подписчики предложили варианты имен для уток: Грета и Тунберг, Карпо и Мелашку, Лаки и Ларри, Дим и Кул, Дональд и Гага, Каштан и Туя или Бонни и Клайд.