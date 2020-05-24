Сегодня в команде президента Украины Владимира Зеленского начинаются центробежные тенденции, когда его сторонники начинают искать новых покровителей. Об этом рассказал политтехнолог Сергей Слободчук в интервью изданию Украина.ру

Сергей Слободчук: Идет ли Третья мировая война в мире, мы узнаем после ее окончания © скриншот

«Мажоритарщики уже пошли договариваться с партией Медведчука, в центральной Украине в этом плане есть шансы у Тимошенко. Посмотрите биографию ряда «слуг» и министров — это либо помощники депутатов от БПП, либо сами сторонники Порошенко, просто мелкие. Плюс рассматривают какие-то новые проекты, но из перспективных — бегут вот к этим. Это показатель», — указал Слободчук.

Поэтому, пояснил эксперт, заявление Зеленского о возможном втором президентском сроке выглядит вполне логично, поскольку если он пришел к власти только на один срок, то отношение к нему как к «хромой утке».