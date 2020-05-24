По его сведениям, «слуги народа» в преддверии местных выборов уже предпринимают попытки договариваться с более перспективными политическими силами.
«Мажоритарщики уже пошли договариваться с партией Медведчука, в центральной Украине в этом плане есть шансы у Тимошенко. Посмотрите биографию ряда «слуг» и министров — это либо помощники депутатов от БПП, либо сами сторонники Порошенко, просто мелкие. Плюс рассматривают какие-то новые проекты, но из перспективных — бегут вот к этим. Это показатель», — указал Слободчук.
Поэтому, пояснил эксперт, заявление Зеленского о возможном втором президентском сроке выглядит вполне логично, поскольку если он пришел к власти только на один срок, то отношение к нему как к «хромой утке».