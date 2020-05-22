Американская актриса Дженнифер Энистон положительно оценила трейлер фильма украинского режиссера Василия Москаленко, который был снят в условиях карантина за 1 доллар, не выходя из комнаты. Об этом 21 мая автор картины рассказал в YouTube

На Украине представили уникальный карантин-сериал «За окном» © CC0, Pixabay

«Для меня было полной неожиданностью, что проект настолько понравится американским зрителям. Я действительно рассчитывал на американскую аудиторию, снимая на английском. Мы привлекли актера дубляжа из Великобритании, который работал с Marvel. Однако я и представить не мог, что произойдет такой резонанс», — заявил он.

Сюжет ленты — это комедийная аллюзия на западные кинокомиксы. Главный герой Apple-Man появился в результате секретного эксперимента ЦРУ по созданию суперсолдат. Apple-Man противостоит суперзлодею, который стремится уничтожить Вселенную.