Трейлер был размещен на ресурсах телекомпаний Disney, FOX и NBCUniversal. Москаленко снял клип, в котором пригласил Энистон присоединиться к своему проекту и предложил ей роль.
«Для меня было полной неожиданностью, что проект настолько понравится американским зрителям. Я действительно рассчитывал на американскую аудиторию, снимая на английском. Мы привлекли актера дубляжа из Великобритании, который работал с Marvel. Однако я и представить не мог, что произойдет такой резонанс», — заявил он.
Сюжет ленты — это комедийная аллюзия на западные кинокомиксы. Главный герой Apple-Man появился в результате секретного эксперимента ЦРУ по созданию суперсолдат. Apple-Man противостоит суперзлодею, который стремится уничтожить Вселенную.