На сегодняшний день Черновицкая область занимает первое место среди регионов Украины по числу больных COVID-19 (2842 человек). Для того чтобы оценить обстановку на месте, туда были направлены глава МВД Арсен Аваков, министр здравоохранения Максим Степанов и министр Кабинета министров Олег Немчинов. В ходе брифинга Аваков неожиданно пригласил к микрофону Яценюка.
В своем выступлении экс-премьер отметил, что Черновцы — его родной город, и поблагодарил власти за внимание к этому региону и призвал поддержать медиков. Кроме того, он заявил, что вслед за коронавирусом Украину ждет новый вирус — экономический.