Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк принял участие в брифинге трех действующих министров в Черновицкой области, где складывается наиболее тяжелая ситуация с коронавирусом. Трансляцию мероприятия вели 21 мая украинские телеканалы

«Строй забор»: украинцы раскритиковали экс-премьера Яценюка, просящего помощи для больных коронавирусом © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Арсен Аваков, министр здравоохранения Максим Степанов и министр Кабинета министров Олег Немчинов. В ходе брифинга Аваков неожиданно пригласил к микрофону Яценюка.

В своем выступлении экс-премьер отметил, что Черновцы — его родной город, и поблагодарил власти за внимание к этому региону и призвал поддержать медиков. Кроме того, он заявил, что вслед за коронавирусом Украину ждет новый вирус — экономический.