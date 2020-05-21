«Я думал о том, как это может демонтировать международную систему разделения труда, но мне это с трудом представляется. По-моему, пока что эта система доказала свою жизнеспособность», — указал эксперт.
Что касается будущего идеологии глобализма, то, по его мнению, проблемы у этой идеологии возникли еще с заявления президента США Дональда Трампа о том, что глобализм умер, а когда в условиях пандемии подавляющее большинство стран начали закрывать границы и вводить протекционистские меры, по глобализму был нанесен очень мощный удар.
«Но мы при этом должны понимать, что для очень многих транснациональных корпораций, бизнесов и политиков глобализация — это манна небесная и продолжает ею быть», — подчеркнул Корнилов.
Поэтому когда паника спадет и карантинные меры начнут ослабляться, то мы увидим значительные идеологические и медийные усилия, для того чтобы снова убедить народы мира в том, что глобализация необходима и является благом, добавил политолог.