Пандемия коронавируса и экономический кризис вряд ли смогут демонтировать сегодняшнюю систему международного разделения труда. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов в интервью изданию Украина.ру

Политолог Корнилов: Пандемия на Украине несет риски для всех ее соседей, включая Россию © РИА Новости, Владимир Трефилов

Что касается будущего идеологии глобализма, то, по его мнению, проблемы у этой идеологии возникли еще с заявления президента США Дональда Трампа о том, что глобализм умер, а когда в условиях пандемии подавляющее большинство стран начали закрывать границы и вводить протекционистские меры, по глобализму был нанесен очень мощный удар.

«Но мы при этом должны понимать, что для очень многих транснациональных корпораций, бизнесов и политиков глобализация — это манна небесная и продолжает ею быть», — подчеркнул Корнилов.

Поэтому когда паника спадет и карантинные меры начнут ослабляться, то мы увидим значительные идеологические и медийные усилия, для того чтобы снова убедить народы мира в том, что глобализация необходима и является благом, добавил политолог.