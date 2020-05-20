Для России наступает время, когда она может очень резко усилить свои позиции во всем среднеазиатском регионе и в каждой стране в отдельности. Об этом изданию Украина.ру рассказал ученый-востоковед Александр Князев, оценивая политику России в Центральной Азии

Востоковед Князев: Сейчас в Средней Азии, в том числе в Узбекистане, для России открываются новые возможности © minval.az

«Мы сейчас находимся в критическом состоянии, вызванном пандемией, которое сопровождается самоизоляцией каждой страны, торможением сотрудничества России с каждой страной по интеграционным форматам. Происходит разрыв многих связей не только с ЕАЭС, но и с Китаем. Многое сейчас в этой сфере, как сейчас модно говорить, обнуляется, возникает пространство, которое займет тот, кто первым поймет это и, скажем так, подсуетится», — рассказал Александр Князев.

Востоковед считает, что, хотя лидеры среднеазиатских республик не допускают антироссийской риторики, внешнеполитические шаги, например, Узбекистана не совпадают с интересами России.

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