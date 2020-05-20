По его словам, усилия России на среднеазиатском направлении «перманентно недостаточны».
«Мы сейчас находимся в критическом состоянии, вызванном пандемией, которое сопровождается самоизоляцией каждой страны, торможением сотрудничества России с каждой страной по интеграционным форматам. Происходит разрыв многих связей не только с ЕАЭС, но и с Китаем. Многое сейчас в этой сфере, как сейчас модно говорить, обнуляется, возникает пространство, которое займет тот, кто первым поймет это и, скажем так, подсуетится», — рассказал Александр Князев.
Востоковед считает, что, хотя лидеры среднеазиатских республик не допускают антироссийской риторики, внешнеполитические шаги, например, Узбекистана не совпадают с интересами России.
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