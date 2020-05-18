Медицинских работников РФ планируют отвезти на российские и зарубежные курорты, чтобы дать им возможность отдохнуть после тяжелого периода работы с коронавирусными больными. Об этом сообщил президент российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев, передает 18 мая octagon.media

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«Это очень хорошая акция, которую турбизнес проведёт в самом начале своей работы. Поэтому мы и просим нам побыстрее дать возможность работать. В первую очередь чтобы мы наших медиков смогли отвезти на российские и зарубежные курорты», — сказал Игнатьев.

Поездка будет бесплатной, туроператоры России и Греции обещают предоставить врачам гостиницы. Транспортные компании также заявили, что готовы отвезти медперсонал до курорта и обратно за свой счёт.