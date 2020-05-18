Российский союз туриндустрии, Ассоциация туроператоров России и ряд других туристических объединений страны совместно с Фондом корпоративного волонтерства «ДаДобро» готовят проект по бесплатному отдыху для врачей.
«Это очень хорошая акция, которую турбизнес проведёт в самом начале своей работы. Поэтому мы и просим нам побыстрее дать возможность работать. В первую очередь чтобы мы наших медиков смогли отвезти на российские и зарубежные курорты», — сказал Игнатьев.
Поездка будет бесплатной, туроператоры России и Греции обещают предоставить врачам гостиницы. Транспортные компании также заявили, что готовы отвезти медперсонал до курорта и обратно за свой счёт.