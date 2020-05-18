На Украине хотят переименовать страну в Русь

Адвокат из Киева Андрей Федур 17 мая на своей странице в Facebook призвал переименовать Украину в Русь

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Также он напомнил о планах украинского лидера переехать из нынешнего здания администрации президента.

«Но он не нашел ничего лучше музея Ленина — тот, который сегодня именуется Украинский дом», — написал адвокат.

Он добавил, что этот «адский круг» продолжится, если его не разорвать.

«Правы те, кто хочет переоснования украинского государства, создания настоящего с названием Русь», — заключил Федур.

Рейтинг Зеленского упал почти вдвое за год президентства. По данным опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, если бы выборы проходили в конце апреля, за Зеленского бы проголосовали 42,6% тех, кто собирается прийти на избирательные участки и определился с выбором. Год назад его поддержали 73,22% избирателей.