Днем ранее в стране зарегистрировали 528 случаев заражения за сутки.
«По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 17 мая на Украине 18291 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 514 летальных, 5116 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 433 новых случая. В общем заболели 1301 ребенок и 3569 медиков», — говорится в сообщении.
Лидерами по заболеваемости стали Черновицкая область (2694 случая), Киев (2280) и Ивано-Франковская область (1210).
Всего на амбулаторном лечении находятся 12 503 пациента, подключение к аппарату ИВЛ потребовалось 238 заболевшим.