На Украине за последние сутки зафиксировано 433 новых случая заражения коронавирусом COVID-19. Об этом в воскресенье, 17 мая, сообщила пресс-служба Минздрава

Днем ранее в стране зарегистрировали 528 случаев заражения за сутки.

«По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 17 мая на Украине 18291 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 514 летальных, 5116 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 433 новых случая. В общем заболели 1301 ребенок и 3569 медиков», — говорится в сообщении.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Всего на амбулаторном лечении находятся 12 503 пациента, подключение к аппарату ИВЛ потребовалось 238 заболевшим.