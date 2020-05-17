Ранее между Куцым и Свичинским возник конфликт, в ходе которого они обвинили друг друга в невыплате «коронавирусных» доплат медикам и отмене тендеров на закупку 24 школьных автобусов.
«А это не совсем понятно. Куцый попадает в подобные скандалы буквально ежедневно. Честно говоря, я не думаю, что его уволят в ближайшее время», — указал эксперт.
Куцый, по его сведениям, не является самостоятельным игроком, поскольку он был поставлен на свой пост определенными силами, для того чтобы реализовывать определенные интересы.
«В этом качестве, я думаю, он останется. А то, что он раз за разом будет превращаться в мальчика для битья, — это его проблемы», — категоричен Ткачев.
С учетом того, что Куцый постоянно попадает в скандалы, то он рад, что между ним и мэром Одессы Геннадием Труханов складываются сегодня рабочие отношения, и что градоначальник его не подставляет, по крайней мере, публично, добавил журналист.