Конфликт между губернатором Одесской области Максимом Куцым и вице-губернатором Виталием Свичинским фактически закончился с увольнением последнего. Другое дело, какие в этой связи перспективы у самого Куцего. Об этом рассказал главный редактор местного издания «Таймер» Юрий Ткачев в интервью изданию Украина.ру

Одесский эксперт Ткачев: У нас во власти происходит привычный конфликт между майданными политиками © скриншот с видео "Dumskaya TV"

«А это не совсем понятно. Куцый попадает в подобные скандалы буквально ежедневно. Честно говоря, я не думаю, что его уволят в ближайшее время», — указал эксперт.

Куцый, по его сведениям, не является самостоятельным игроком, поскольку он был поставлен на свой пост определенными силами, для того чтобы реализовывать определенные интересы.

«В этом качестве, я думаю, он останется. А то, что он раз за разом будет превращаться в мальчика для битья, — это его проблемы», — категоричен Ткачев.

С учетом того, что Куцый постоянно попадает в скандалы, то он рад, что между ним и мэром Одессы Геннадием Труханов складываются сегодня рабочие отношения, и что градоначальник его не подставляет, по крайней мере, публично, добавил журналист.