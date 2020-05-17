В условиях тотальной безработицы на Украине запрет для граждан страны на выезд за границу для заработков является преступлением. Об этом экономический эксперт Виктор Скаршевский заявил в интервью изданию Украина.ру 15 мая

Шмыгаль разрешил спор о возможности выезда украинцев за границу на заработки © Facebook Денис Шмыгаль

Скаршевский напомнил, что сейчас более 3 миллионов украинских граждан остались без источников дохода из-за карантинных запретов, и безработица будет главной проблемой Украины в этом и следующем годах.

«Поэтому, когда запрещают украинским гастрабайтерам ехать и зарабатывать деньги за границей, я это считаю преступлением против украинских граждан… Кстати, когда откроют границы, а их все равно откроют, я ожидаю, что поток трудовых мигрантов из Украины увеличится. И люди будут максимально стремиться не на сезонные работы, а на постоянную работу и переезд», — сказал эксперт.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что переговоры с правительствами стран Европы о приглашении украинцев для выполнения сезонных работ все же ведутся. Однако для этого им должны быть предоставлены официальное трудоустройство, медицинские гарантии, гарантии возможности возвращения домой, достойные условия работы и проживания.

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