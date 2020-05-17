Германия медленно снимает карантинные ограничения, хотя многие считают такое решение преждевременным. Об этом рассказал немецкий политолог Александр Рар в интервью изданию Украина.ру

Рар: В Германии началась борьба за наследство Меркель, которая напрямую связана с пандемией © РИА Новости, Михаил Климентьев

«Германия стала выходить из карантина. С пятницы, например, начинают работать рестораны. Уже можно будет передвигаться не только в кругу друзей, но и с большим количеством лиц. Многие считают, что все это преждевременно», — сказал он.

По сравнению с Италией, Испанией, Францией и Америкой, отметил эксперт, в Германии мало смертельных случаев от этой болезни, немцы чувствуют, что могут положиться на свою здравоохранительную систему, показавшую себя с наилучшей стороны, поэтому и было принято решение идти на снятие барьеров.

И если раньше государство в период пандемии, когда многие не получали зарплату и нечем было платить за кредиты, выплачивало довольно крупные компенсации всем желающим, то теперь такой возможности больше нет, и нужно открывать экономику, добавил Рар.

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