На руководящие посты в системе украинской власти приходят люди, которые профессионально и психологически не готовы брать на себя такую ответственность. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Руслан Бортник

«Кадровая политика власти остается, скажем так, интуитивной, чтобы не говорить плохих слов. Она интуитивная, а исправляют ее инстинктивно. Это привело к тому, что на многие должности в правительстве — напомню, что последнее правительство работало полгода, — генпрокурора, руководителей областей приходят люди случайные, профессионально и психологически не готовые к этой работе», — считает собеседник издания

Политолог Бортник: Хаос в правовой системе Украины и административном управлении существенно вырос © Facebook, Ruslan Bortnik Максима Куцего, который пригрозил журналистам Нацгвардией, показывает, что он не готов выполнять руководящие функции, добавил Руслан Бортник.

Полностью интервью можно прочитать здесь.