«Кадровая политика власти остается, скажем так, интуитивной, чтобы не говорить плохих слов. Она интуитивная, а исправляют ее инстинктивно. Это привело к тому, что на многие должности в правительстве — напомню, что последнее правительство работало полгода, — генпрокурора, руководителей областей приходят люди случайные, профессионально и психологически не готовые к этой работе», — считает собеседник издания
Недавний скандал вокруг губернатора Одесской области Максима Куцего, который пригрозил журналистам Нацгвардией, показывает, что он не готов выполнять руководящие функции, добавил Руслан Бортник.
Полностью интервью можно прочитать здесь.