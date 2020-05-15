- Руслан, в среду, 13 мая, Верховная Рада всё же проголосовала за закон о запрете возврата банков прежним владельцам, как требовал МВФ.  На ваш взгляд, какие последствия это будет иметь — для страны в целом и для внутриполитической ситуации в частности, например, для отношений Зеленского с олигархами?

— В какой-то мере для страны это вызовет ситуативную стабилизацию путем получения кредита от Международного валютного фонда (МВФ) и, главное, благодаря невозможности финансовой дестабилизации в связи с вступлением в силу решений судов о возвращении банков бывшим собственникам. Это касается не только "ПриватБанка", но и других. Это могло бы подорвать бюджет и финансовый сектор.

Бортник: Власти Украины потеряли контроль над выходом из карантина
Бортник: Власти Украины потеряли контроль над выходом из карантина
© стрингер
В тактическом плане уже больше негатива. Во-первых, это ослабляет влияние правительства и государства на банковскую систему и усилит влияние западных партнеров. Вторая проблема заключается в том, что судебные споры, справедливости по которым невозможно будет достигнуть в рамках украинских судов, будут перенесены на международные платформы.

Бывшие собственники могут обжаловать это в международных судах, а там влияния Украины на эту системы нет и вероятность получить негативный приговор для Украины еще выше.

То есть эта проблема будет перенесена на будущее — два, три года, пять лет. Эта проблема не решена и останется.

Более того, сам закон очень некачественный и оставляет возможность двузначных и пятизначных трактовок. Традиционно законы не распространяются на события в прошлом, и теперь все зависит от того, будут ли нормы этого закона распространяться на события, которые произошли в 2014, 2015 и 2016 годах. То есть в какой-то мере он даже повышает хаос в правовой системе.

И третий блок вопросов, я думаю, что принятие этого закона обострит отношения между Зеленским и бывшими инвесторами банков, в том числе "Привата".

То, что этот закон был принят, отвернет от Зеленского часть экономических и финансовых элит Украины, ухудшит его отношения с этими элитами, увеличит нестабильность политической системы.

- На неделе замглавы Администрации президента РФ Дмитрий Козак летал в Берлин на переговоры с германской стороной по урегулированию конфликта в Донбассе. А в четверг прошло видеозаседание гуманитарной подгруппы обновлённой Трехсторонней контактной группы (ТКГ). Как вы считаете, стоит ли ожидать если не прорыва, то хотя бы подвижек в переговорах по Донбассу? И какими они могут быть?

— Судя по реакции сторон, они ни о чем не договорились. Ситуация в очередной раз зашла в тупик. Вторая встреча "нормандской четверки" не состоялась, решения первого саммита в Париже не выполнены до сих пор.

Украина настаивает на своем варианте реализации Минских соглашений, переговорный формат между Украиной и ОРДЛО не запущен.

То есть наблюдается не просто очередной тупик в диалоге между сторонами, а обострение на дипломатическом уровне.

- Украина постепенно выходит из карантина, и этот вопрос стал отчасти политическим. Ряд мэров открыто выступили против инициатив Киева, возникают конфликты. Плюс на неделе обострились проблемы Зеленского в Одессе — сообщается, что губернатора Максима Куцего могут отправить в отставку. Можно ли говорить о системных проблемах центральных властей с регионами? И чем это грозит Киеву?

— Вопрос с регионами — это вопрос кадровой политики. Кадровая политика власти остается, скажем так, интуитивной, чтобы не говорить плохих слов. Она интуитивная, а исправляют ее инстинктивно.

Бортник рассказал, как власти Украины могли бы не запрещая российские соцсети взять их под контроль
Бортник рассказал, как власти Украины могли бы не запрещая российские соцсети взять их под контроль
© РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк
Это привело к тому, что на многие должности в правительстве — напомню, что последнее правительство работало полгода — генпрокурора, руководителей областей приходят люди случайные, профессионально и психологически не готовые к этой работе.

Ситуация вокруг одесского губернатора как раз показала, что он профессионально и психологически не понимает, что у него за работа, какие на него возлагают обязанности, какие там и трудности, и огромное давление. Он просто не готов выполнять эти функции.