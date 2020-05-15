О главных событиях политической жизни Украины с 11 по 15 мая

- Руслан, в среду, 13 мая, Верховная Рада всё же проголосовала за закон о запрете возврата банков прежним владельцам, как требовал МВФ. На ваш взгляд, какие последствия это будет иметь — для страны в целом и для внутриполитической ситуации в частности, например, для отношений Зеленского с олигархами?

— В какой-то мере для страны это вызовет ситуативную стабилизацию путем получения кредита от Международного валютного фонда (МВФ) и, главное, благодаря невозможности финансовой дестабилизации в связи с вступлением в силу решений судов о возвращении банков бывшим собственникам. Это касается не только "ПриватБанка", но и других. Это могло бы подорвать бюджет и финансовый сектор.

Бортник: Власти Украины потеряли контроль над выходом из карантина © стрингер

Бывшие собственники могут обжаловать это в международных судах, а там влияния Украины на эту системы нет и вероятность получить негативный приговор для Украины еще выше.

То есть эта проблема будет перенесена на будущее — два, три года, пять лет. Эта проблема не решена и останется.

Более того, сам закон очень некачественный и оставляет возможность двузначных и пятизначных трактовок. Традиционно законы не распространяются на события в прошлом, и теперь все зависит от того, будут ли нормы этого закона распространяться на события, которые произошли в 2014, 2015 и 2016 годах. То есть в какой-то мере он даже повышает хаос в правовой системе.

И третий блок вопросов, я думаю, что принятие этого закона обострит отношения между Зеленским и бывшими инвесторами банков, в том числе "Привата".

То, что этот закон был принят, отвернет от Зеленского часть экономических и финансовых элит Украины, ухудшит его отношения с этими элитами, увеличит нестабильность политической системы.

- На неделе замглавы Администрации президента РФ Дмитрий Козак летал в Берлин на переговоры с германской стороной по урегулированию конфликта в Донбассе. А в четверг прошло видеозаседание гуманитарной подгруппы обновлённой Трехсторонней контактной группы (ТКГ). Как вы считаете, стоит ли ожидать если не прорыва, то хотя бы подвижек в переговорах по Донбассу? И какими они могут быть?

— Судя по реакции сторон, они ни о чем не договорились. Ситуация в очередной раз зашла в тупик. Вторая встреча "нормандской четверки" не состоялась, решения первого саммита в Париже не выполнены до сих пор.

Украина настаивает на своем варианте реализации Минских соглашений, переговорный формат между Украиной и ОРДЛО не запущен.

То есть наблюдается не просто очередной тупик в диалоге между сторонами, а обострение на дипломатическом уровне.

- Украина постепенно выходит из карантина, и этот вопрос стал отчасти политическим. Ряд мэров открыто выступили против инициатив Киева, возникают конфликты. Плюс на неделе обострились проблемы Зеленского в Одессе — сообщается, что губернатора Максима Куцего могут отправить в отставку. Можно ли говорить о системных проблемах центральных властей с регионами? И чем это грозит Киеву?

— Вопрос с регионами — это вопрос кадровой политики. Кадровая политика власти остается, скажем так, интуитивной, чтобы не говорить плохих слов. Она интуитивная, а исправляют ее инстинктивно.

Бортник рассказал, как власти Украины могли бы не запрещая российские соцсети взять их под контроль © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

Ситуация вокруг одесского губернатора как раз показала, что он профессионально и психологически не понимает, что у него за работа, какие на него возлагают обязанности, какие там и трудности, и огромное давление. Он просто не готов выполнять эти функции.